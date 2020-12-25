Wink: как впятером смотреть одну подписку

Смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink по одной подписке можно одновременно на пяти устройствах, и не обязательно только одному зарегистрированному пользователю. Можно поделиться доступом с друзьями.

Wink работает следующим образом: пользователь регистрируется в видеосервисе по номеру телефона, подключает нужные ему подписки. Затем по тому же номеру можно зайти в Wink еще на четырех устройствах — и везде активированные подписки будут доступны.

Сделать это очень просто. Друг при входе в приложение (на телевизоре или другом устройстве) указывает номер телефона. Владельцу номера тут же приходит SMS с кодом подтверждения, его нужно сообщить другу для подтверждения входа.

Все устройства, где произведен вход под одной учетной записью, видны. Если понадобится отключить доступ с телевизора друга, это можно сделать удаленно, зайдя в меню «Мое», «Настройки», «Мои устройства».

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Промокоды раздаются в игре до 31 декабря. Активировать пакет «Новогодний» по полученному промокоду можно в любой день до 31 января 2021 года. Пакет будет активен месяц, после чего отключится сам.