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Приостановить авиасообщение со всеми странами призвали в Госдуме

Источник:
RT
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Фото: © Группа компаний S7

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение со всеми странами из-за выявления нового штамма коронавируса.

Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — приводит RT обращение депутата.

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Британский Минздрав объявил о новом штамме коронавируса 14 декабря. Считается, что обнаруженная мутация примерно на 70% заразнее. Однако никаких доказательств, что VUI-202012/01 вызывает более тяжелое течение заболевания, пока нет.

Более 20 стран уже запретили авиасообщение с Британией. В их числе — Франция, Германия, Бельгия, Италия, Турция, Швейцария, Канада. Ожидается, что в ближайшее время ограничительные меры введут все страны Евросоюза.

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