НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Ирония судьбы: почему история Лукашина невозможна в наши дни

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
212 0
Фото: © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Трогательная история героев фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» выглядела странной даже в те старые советские времена. Но была вполне возможна. А в наши дни сумел бы Женя Лукашин добраться до Ленинграда и очаровать Надю Шевелеву? И как ко всему этому отнесся бы современный Ипполит?

«Ирония судьбы, или С легким паром!» имеет для соотечественников уникальное календарное значение. Покажи его летом, никто смотреть не станет. Но если фильма не будет в ТВ-программе 31 декабря, народ восстанет. В этот день вся страна дружно сочувствует героям, наперед зная, что их ждет счастливый финал.

Так мило Женя Лукашин куролесил в 1975 году. Но пройдет ли он этот квест через 45 лет? Какие испытания и курьезы будут на его пути? 

Начинается фильм с до боли знакомого — типовой застройки. Вот где — связь поколений. Прошло полвека, а строят почти те же дома. 36-летний врач Лукашин и его мама только что получили квартиру как раз в таком типовом доме на окраине Москвы, по адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12.

31 декабря Женя с невестой Галей наряжают елку. Он обещает девушке сделать предложение в новогоднюю ночь и в знак серьезности намерений отдает ей ключи от квартиры. Но тут появляется друг и зовет его в баню. У них, видите ли, такая традиция. 

Пиво с водкой

Действие переносится в баню. Друзей уже четверо. Женя порадовал товарищей предстоящим изменением статуса в личной жизни. Они пьют пиво из кружек и... о ужас — разбавляют его водкой! Такое поведение — уже давно дурной тон. Сейчас разбавляют виски колой. Впрочем, дело вкуса. И значение имеют не ингредиенты, а последствия.

Банкет продолжается в ресторане аэропорта. Половина компании — в полукоматозном состоянии. Мучительно вспоминают, кто из них должен лететь в Ленинград. Вроде Павлик, но может быть и нет.

Как было бы сейчас. Почему им никто не звонит? Мужчины явно задержались, а до Нового года несколько часов. Сейчас бы их просто растерзали сообщениями и звонками. Им бы быстро рассказали, кто из них куда должен лететь, а кто куда идти. 

Итог: Лукашин берет трубку и неуверенной походкой отправляется домой к Гале.

В Ленинград

Вспомнив, что Женя собрался делать предложение, друзья решают, что невеста у него в Ленинграде. Они тащат его в аэропорт и усаживают в самолет.

Сейчас. Сейчас пьяными в хлам не летают. Лукашина не пустили бы в зону вылета. И вряд ли бы он сумел разжалобить персонал интеллигентным видом, банным веником или помятой шапкой. Кроме того, сейчас невозможно взять билет на самолет без паспорта, а затем полететь вместо кого-то. 

Итог: Женя в полиции. За ним приезжает сердитая Галя и везет домой.

Главный герой прилетает в Ленинград. Удобно устраивается в зале ожидания и болтает с незнакомцем. 

Сейчас. Женя достает из кармана свой любимый iPhone. Открывает приложение «Такси». В поле «куда едем» привычно жмет на сохраненную позицию «домой». С ужасом видит цену поездки — 25 тысяч рублей. Тут же трезвеет и спрашивает себя: где я?

Итог: бежит в кассу за первым билетом в Москву.

Третья улица Строителей

Лукашин ловит у аэропорта такси, называет адрес: «3-ая улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж». «Хоть пятый!» — недовольно отвечает водитель. Вот и дом. Входную дверь открывает своим ключом, встречает родной дефицитный польский гарнитур за 830 рублей.

Сейчас. В новостройках жильцы сразу же меняют двери или замки. Совпадение ключей — нереально. И что касается мебели. Сейчас даже в IKEA можно подобрать разные гарнитуры.  

Итог: Женя безуспешно шерудит ключом в чужой двери. Соседи вызывают полицию. Лукашин в кутузке в шоковом состоянии.

Герой укладывается и мирно засыпает. Заходит Надя и видит на своей постели чужака. Мужик — явно в неадеквате. Женя тоже в шоке: что за хамка в его квартире. Показывает паспорт, доказывает, что это его гарнитур.

Сейчас. Лукашин и Шевелева вытаскивают смартфоны и начинают снимать друг друга на видео. Пугают юристами и друзьями в ФСБ. Наконец, успокаиваются. Женя показывает Наде фото с гарнитуром. Он понимает, что попал в очень глупую ситуацию. Она «пробивает» его по соцсетям: действительно, врач, приличный человек. 

Итог: герои добавляются «в друзья», обещают дружить семьями.

Ипполит и подруги

В квартиру входит серьезный Ипполит: «Батюшки! А это что за мужик?» Он выбит из колеи. Хлопает дверью и уходит. Вбегает вновь, ругается и топочет ногами. Женя невозмутим. Надя терзается: ей успел приглянутся Лукашин.

Сейчас. Ипполит каким-то образом находит Галю в WhatsApp. Пишет ей, что их обоих обманули. Она ему звонит по видео. Он показывает смущенных Женю и Надю. Последняя набирает Галю с ноутбука через Skype и пытается объясниться. Потом они все банят друг друга.

Итог: наряд полиции, два разбитых телефона и один сломанный ноутбук.

Ипполит вновь уходит. Заявляются подруги хозяйки. Надя растеряна. Не знает, как представить Женю. В итоге он сам называет себе Ипполитом. Все смущены, но довольны. Рассаживаются за стол, поздравляют друг друга с Новым годом и пьют шампанское.

Сейчас. Подруги заходят и внимательно смотрят на Женю: «Вот он какой Ипполит». «Надя, почему ты не выкладывала его фото в Instagram?» — спрашивают они. Лукашин довольно улыбается: «Не выкладывала — разве это отношения». И тут ему приходит sms от мамы: «Ты где?». 

Итог: Лукашин осознает весь абсурд ситуации, срочно ищет попутку в BlaBlaCar, быстро прощается и убегает.

Финал

Надя расстроена уходом Ипполита. Она говорит Жене, что у них нет будущего. И он самолетом возвращается в Москву.

Уставший после безумной ночи Лукашин спит в своей московской квартире. Слышится звук открываемой двери и в комнату тихо входит Надя. Он просыпается и не может понять, не сон ли это.

Сейчас. На обратном пути Лукашин пишет огромный пост в Facebook о случившейся с ним фантастической истории. Публикация собирает тысячи лайков. 

Итог: Скромную Надю в Москве у дома 25 по 3-я улице Строителей ждет огромная толпа друзей Жени по социальным сетям. Встречают ее с цветами и музыкой. Она улыбается и делает селфи на память.

Может, научимся на время отключать телефоны. И чудо снова откроет дверь своим ключом...

Еще по теме
Башенные краны создадут новогоднее настроение омичам
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
Трамвай с Дедом Морозом и оленем выехал на улицы Красноярска. ВИДЕО
Часть новосибирцев отказалась отдыхать 1 января
смотреть все
Культгид #Новый год #Кинематограф #Любовь
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Оглашен приговор историку-убийце Соколову
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть
Сибирь 26.12.2020 10:26
Башенные краны создадут новогоднее настроение омичам
Сибирь 26.12.2020 08:01
Дрифт-чемпионат стартует в Красноярске
Сибирь 26.12.2020 07:06
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
Сибирь 25.12.2020 21:38
Самое популярное
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7868
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6631
Шамсутдинов произнес последнее слово
4192
Ученые выяснили, почему коровы не мерзнут
3918
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Оглашен приговор историку-убийце Соколову
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...