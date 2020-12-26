Ирония судьбы: почему история Лукашина невозможна в наши дни

Трогательная история героев фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» выглядела странной даже в те старые советские времена. Но была вполне возможна. А в наши дни сумел бы Женя Лукашин добраться до Ленинграда и очаровать Надю Шевелеву? И как ко всему этому отнесся бы современный Ипполит?

«Ирония судьбы, или С легким паром!» имеет для соотечественников уникальное календарное значение. Покажи его летом, никто смотреть не станет. Но если фильма не будет в ТВ-программе 31 декабря, народ восстанет. В этот день вся страна дружно сочувствует героям, наперед зная, что их ждет счастливый финал.

Так мило Женя Лукашин куролесил в 1975 году. Но пройдет ли он этот квест через 45 лет? Какие испытания и курьезы будут на его пути?

Начинается фильм с до боли знакомого — типовой застройки. Вот где — связь поколений. Прошло полвека, а строят почти те же дома. 36-летний врач Лукашин и его мама только что получили квартиру как раз в таком типовом доме на окраине Москвы, по адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12.

31 декабря Женя с невестой Галей наряжают елку. Он обещает девушке сделать предложение в новогоднюю ночь и в знак серьезности намерений отдает ей ключи от квартиры. Но тут появляется друг и зовет его в баню. У них, видите ли, такая традиция.

Пиво с водкой

Действие переносится в баню. Друзей уже четверо. Женя порадовал товарищей предстоящим изменением статуса в личной жизни. Они пьют пиво из кружек и... о ужас — разбавляют его водкой! Такое поведение — уже давно дурной тон. Сейчас разбавляют виски колой. Впрочем, дело вкуса. И значение имеют не ингредиенты, а последствия.

Банкет продолжается в ресторане аэропорта. Половина компании — в полукоматозном состоянии. Мучительно вспоминают, кто из них должен лететь в Ленинград. Вроде Павлик, но может быть и нет.

Как было бы сейчас. Почему им никто не звонит? Мужчины явно задержались, а до Нового года несколько часов. Сейчас бы их просто растерзали сообщениями и звонками. Им бы быстро рассказали, кто из них куда должен лететь, а кто куда идти.

Итог: Лукашин берет трубку и неуверенной походкой отправляется домой к Гале.

В Ленинград

Вспомнив, что Женя собрался делать предложение, друзья решают, что невеста у него в Ленинграде. Они тащат его в аэропорт и усаживают в самолет.

Сейчас. Сейчас пьяными в хлам не летают. Лукашина не пустили бы в зону вылета. И вряд ли бы он сумел разжалобить персонал интеллигентным видом, банным веником или помятой шапкой. Кроме того, сейчас невозможно взять билет на самолет без паспорта, а затем полететь вместо кого-то.

Итог: Женя в полиции. За ним приезжает сердитая Галя и везет домой.

Главный герой прилетает в Ленинград. Удобно устраивается в зале ожидания и болтает с незнакомцем.

Сейчас. Женя достает из кармана свой любимый iPhone. Открывает приложение «Такси». В поле «куда едем» привычно жмет на сохраненную позицию «домой». С ужасом видит цену поездки — 25 тысяч рублей. Тут же трезвеет и спрашивает себя: где я?

Итог: бежит в кассу за первым билетом в Москву.

Третья улица Строителей

Лукашин ловит у аэропорта такси, называет адрес: «3-ая улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж». «Хоть пятый!» — недовольно отвечает водитель. Вот и дом. Входную дверь открывает своим ключом, встречает родной дефицитный польский гарнитур за 830 рублей.

Сейчас. В новостройках жильцы сразу же меняют двери или замки. Совпадение ключей — нереально. И что касается мебели. Сейчас даже в IKEA можно подобрать разные гарнитуры.

Итог: Женя безуспешно шерудит ключом в чужой двери. Соседи вызывают полицию. Лукашин в кутузке в шоковом состоянии.

Герой укладывается и мирно засыпает. Заходит Надя и видит на своей постели чужака. Мужик — явно в неадеквате. Женя тоже в шоке: что за хамка в его квартире. Показывает паспорт, доказывает, что это его гарнитур.

Сейчас. Лукашин и Шевелева вытаскивают смартфоны и начинают снимать друг друга на видео. Пугают юристами и друзьями в ФСБ. Наконец, успокаиваются. Женя показывает Наде фото с гарнитуром. Он понимает, что попал в очень глупую ситуацию. Она «пробивает» его по соцсетям: действительно, врач, приличный человек.

Итог: герои добавляются «в друзья», обещают дружить семьями.

Ипполит и подруги

В квартиру входит серьезный Ипполит: «Батюшки! А это что за мужик?» Он выбит из колеи. Хлопает дверью и уходит. Вбегает вновь, ругается и топочет ногами. Женя невозмутим. Надя терзается: ей успел приглянутся Лукашин.

Сейчас. Ипполит каким-то образом находит Галю в WhatsApp. Пишет ей, что их обоих обманули. Она ему звонит по видео. Он показывает смущенных Женю и Надю. Последняя набирает Галю с ноутбука через Skype и пытается объясниться. Потом они все банят друг друга.

Итог: наряд полиции, два разбитых телефона и один сломанный ноутбук.

Ипполит вновь уходит. Заявляются подруги хозяйки. Надя растеряна. Не знает, как представить Женю. В итоге он сам называет себе Ипполитом. Все смущены, но довольны. Рассаживаются за стол, поздравляют друг друга с Новым годом и пьют шампанское.

Сейчас. Подруги заходят и внимательно смотрят на Женю: «Вот он какой Ипполит». «Надя, почему ты не выкладывала его фото в Instagram?» — спрашивают они. Лукашин довольно улыбается: «Не выкладывала — разве это отношения». И тут ему приходит sms от мамы: «Ты где?».

Итог: Лукашин осознает весь абсурд ситуации, срочно ищет попутку в BlaBlaCar, быстро прощается и убегает.

Финал

Надя расстроена уходом Ипполита. Она говорит Жене, что у них нет будущего. И он самолетом возвращается в Москву.

Уставший после безумной ночи Лукашин спит в своей московской квартире. Слышится звук открываемой двери и в комнату тихо входит Надя. Он просыпается и не может понять, не сон ли это.

Сейчас. На обратном пути Лукашин пишет огромный пост в Facebook о случившейся с ним фантастической истории. Публикация собирает тысячи лайков.

Итог: Скромную Надю в Москве у дома 25 по 3-я улице Строителей ждет огромная толпа друзей Жени по социальным сетям. Встречают ее с цветами и музыкой. Она улыбается и делает селфи на память.

Может, научимся на время отключать телефоны. И чудо снова откроет дверь своим ключом...