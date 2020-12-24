Как смотреть Wink на телевизоре

Телевидение и фильмы в сервисе Wink можно смотреть на любых привычных устройствах. Это компьютеры, смартфоны и, конечно, телевизоры. Установить и зарегистрировать «Винк» на телевизор с технологией Smart TV — дело нескольких секунд.

Приложение Wink можно установить на телевизорах: Samsung Smart TV на базе Orsay 2013 – 2015 годов выпуска, Samsung Smart TV на базе Tizen от 2015 года выпуска, LG Smart TV на базе WebOS 1.0 – 5.0, Smart TV на базе Android TV версия 5.0 и выше.

В меню телевизора необходимо открыть магазин приложений, найти Wink и установить его. После установки нужно зарегистрироваться или привязать телевизор к уже существующей учетной записи. Для этого в меню приложения выбрать «Вход/регистрация», указать номер телефона, подтвердить его четырехзначным кодом из SMS.

После регистрации становятся доступны десятки тысяч фильмов и сериалов, а также около 300 ТВ-каналов. Бесплатно можно смотреть 20 федеральных телеканалов небольшую часть киноколлекции. Остальной станет доступен только при подключении подписок.

В декабре Ростелеком дарит зрителям Wink пакет «Новогодний» с 30 тысячами фильмов и сериалов. Активировать его можно по специальному промокоду. Раздаются промокоды в новогодней оналйн-игре на Sibnet.ru — достаточно заработать 50 баллов за ответ на игровой вопрос и обменять их на промокод.

Активировать промокод можно в любой день до 31 января 2021 года. Подписка на «Новогодний» будет действовать 30 дней с момента активации. Затем отключится самостоятельно.

Кроме одного телевизора, пользоваться подпиской можно еще на четырех устройствах — других телевизорах, смартфонах, ПК. Главное — заходить в приложение с тем номером телефона, на котором активирован промокод.

Сайт видеосервиса Wink: wink.rt.ru