Steam начал грандиозную распродажу игр

Компания Valve запустила зимнюю распродажу в Steam. В цифровом магазине появились скидки на игры, они затронули тысячи товаров, включая самые громкие релизы. Распродажа завершится 5 января.

Среди игр, доступных по весьма привлекательной цене — Detroit: Become Human (скидка 30%), Death Stranding (50 %), Control (50%), Half-Life: Alyx (25%), Horizon Zero Dawn (20%) Resident Evil 3 (67%), Ori and the Will of the Wisps (50%).

Одновременно с зимней распродажей на платформе стартовало голосование за победителей ежегодной «Премии Steam». Выбрать финалистов премии Steam 2020 в десяти категориях можно на специальной странице до 3 января.

Помимо Steam, праздничные распродажи также стартовали в Microsoft Store, PlayStation Store, Ubisoft Store и Epic Games Store. В частности, цифровой магазин Epic Games в преддверии Нового года бесплатно раздаст 15 игр.