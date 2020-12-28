Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист

Новогодний плейлист должен создать атмосферу и уметь меняться вслед за меняющимся градусом вечеринки. Диджеи дали несколько советов, как подобрать композиции, чтобы не утомлять, удерживать настроение и поднимать гостей с диванов в течение всего праздника.

Вспомнить новогодние песни

Музыканты ежегодно выпускают к главному зимнему празднику новые песни про звон бокалов, снежинки, мандарины и другие атрибуты Нового года. Обычно песням нужно прижиться или стать хитом, чтобы слушатели прочувствовали их атмосферу, и реагировали, заслышав знакомые ноты.

Поэтому в новогодний плейлист лучше включать проверенные композиции. В первую очередь стоит взять в музыкальную подборку те песни, которые сразу придут в голову, советует DJ Aivelo (Илья Никулин). Тогда они точно будут всем известны, понятны и любимы.

Уже традиционными новогодними хитами стали:

Дискотека Авария — «Новогодняя»

ABBA — «Happy New Year»

Потап и Настя — «Новый год»

Garou — «Happy Christmas»

Фабрика звезд-3 — «С новым годом, мама! С Новым годом, папа!»

Mario — «Someday At Christmas»

Анита Цой — «Новогодние игрушки»

Разбавить новогоднее «старье» можно современными треками. В этом году вышли танцевальные и спокойные композиции. Например, «Новогодняя» у Елены Темниковой, которая задает романтичное и семейное настроение, и одноименная композиция Марины Федункив в стиле треков Верки Сердючки — драйвовая и танцевальная.

Компоновать новинки и хиты

Новогодний плейлист не должен состоять только из зимних песен. Его стоит разбавить популярными песнями нынешнего года и любимыми композициями предыдущих лет.

Вообще треклист должен включать максимальное разнообразие песен, считает диджей Дмитрий Сигида. «Ориентируйтесь на то, что нравится компании, на что она реагирует», — советует он.

Для разновозрастной компании или вечеринки, где собрались люди одного поколения, лучше всего подойдет музыка в стиле поп. В зависимости от предпочтений гостей стоит включить в подборку русские и зарубежные треки. Например, такие:

Rompasso — «Ignis»

Дима Билан — «Химия»

Клава Кока feat Niletto — «Краш»

Trevor Daniel — «Falling»

SAINt JHN — «Roses»

Artik & Asti — «Девочка танцуй»

Артём Качер — «Твой первый»

Bastard! — «F..k that»

Jony — «Мир сошёл с ума»

Filatov & Karas — «Чилить»

Max Oazo, Cami — «Supergirl»

FILV, Edmofo — «Clandestina»

Егор Крид — «Сердцеедка»

Артур Пирожков — «Алкоголичка»

Gaullin — «Moonlight»

Dj Smash feat Poёt — «Беги»

Прицел на повышение градуса

Условно вечеринку можно поделить на два этапа: начало празднования и разгар вечеринки, куда входит танцевальная часть.

«Когда приходит время танцев, тогда в ход идут все козыри, то есть хиты», — объяснил DJ Aivelo. Здесь должны звучать легко узнаваемые и танцевальные треки:

Zivert — «Credo»

Тима Белорусских — «Незабудка»

2Маши — «Мама, Я Танцую»

NILETTO — «Любимка»

Звонкий — «Голоса»

Hammali & Navai — «Пустите Меня На Танцпол»

Jony — «Комета»

Zivert — «Life»

Loboda — «Superstar»

Cream Soda — «Никаких Больше Вечеринок»

Мари Краймбрери & Kartashow — «Золото»

Little Big — «Uno»

Billie Eilish — «Bad guy»

Lizzo — «Juice»

Maroon 5 — «Memories»

Tisto, Mabel — «God Is A Dancer»

DJ Snake, J. Balvin, Tyga — «Loco Contigo»

Taylor Swift — «You Need To Calm Down»

Kygo & Rita Ora — «Carry On»

OneRepublic — «Wanted»

Еще один совет — делать ставку на быстрые и задорные треки. Новогодние дискотеки по-особенному энергичные, как техно вечеринки, поэтому в разгар тусовки медленные композиции будут неуместны.

«Если чувствуешь, что народ устал, это можно увидеть по их лицам или пустому танцполу, то пора включать медляк», — советует Aivelo. По его словам, можно ставить до трех медленных композиций подряд. За одну песню можно не «наобниматься», а более трех — уже неприлично долго.