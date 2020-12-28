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Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rafaellevels
Новогодний плейлист должен создать атмосферу и уметь меняться вслед за меняющимся градусом вечеринки. Диджеи дали несколько советов, как подобрать композиции, чтобы не утомлять, удерживать настроение и поднимать гостей с диванов в течение всего праздника.

Вспомнить новогодние песни

Музыканты ежегодно выпускают к главному зимнему празднику новые песни про звон бокалов, снежинки, мандарины и другие атрибуты Нового года. Обычно песням нужно прижиться или стать хитом, чтобы слушатели прочувствовали их атмосферу, и реагировали, заслышав знакомые ноты.

Поэтому в новогодний плейлист лучше включать проверенные композиции. В первую очередь стоит взять в музыкальную подборку те песни, которые сразу придут в голову, советует DJ Aivelo (Илья Никулин). Тогда они точно будут всем известны, понятны и любимы.

Уже традиционными новогодними хитами стали:

  • Дискотека Авария — «Новогодняя»
  • ABBA — «Happy New Year»
  • Потап и Настя — «Новый год»
  • Garou — «Happy Christmas»
  • Фабрика звезд-3 — «С новым годом, мама! С Новым годом, папа!»
  • Mario — «Someday At Christmas»
  • Анита Цой — «Новогодние игрушки»

Разбавить новогоднее «старье» можно современными треками. В этом году вышли танцевальные и спокойные композиции. Например, «Новогодняя» у Елены Темниковой, которая задает романтичное и семейное настроение, и одноименная композиция Марины Федункив в стиле треков Верки Сердючки — драйвовая и танцевальная.

Компоновать новинки и хиты

Новогодний плейлист не должен состоять только из зимних песен. Его стоит разбавить популярными песнями нынешнего года и любимыми композициями предыдущих лет.

Вообще треклист должен включать максимальное разнообразие песен, считает диджей Дмитрий Сигида. «Ориентируйтесь на то, что нравится компании, на что она реагирует», — советует он.

Для разновозрастной компании или вечеринки, где собрались люди одного поколения, лучше всего подойдет музыка в стиле поп. В зависимости от предпочтений гостей стоит включить в подборку русские и зарубежные треки. Например, такие:

  • Rompasso — «Ignis»
  • Дима Билан — «Химия»
  • Клава Кока feat Niletto — «Краш»
  • Trevor Daniel — «Falling»
  • SAINt JHN — «Roses»
  • Artik & Asti — «Девочка танцуй»
  • Артём Качер — «Твой первый»
  • Bastard! — «F..k that»
  • Jony — «Мир сошёл с ума»
  • Filatov & Karas — «Чилить»
  • Max Oazo, Cami — «Supergirl»
  • FILV, Edmofo — «Clandestina»
  • Егор Крид — «Сердцеедка»
  • Артур Пирожков — «Алкоголичка»
  • Gaullin — «Moonlight»
  • Dj Smash feat Poёt — «Беги»

Прицел на повышение градуса

Условно вечеринку можно поделить на два этапа: начало празднования и разгар вечеринки, куда входит танцевальная часть.

«Когда приходит время танцев, тогда в ход идут все козыри, то есть хиты», — объяснил DJ Aivelo. Здесь должны звучать легко узнаваемые и танцевальные треки:

  • Zivert — «Credo»
  • Тима Белорусских — «Незабудка»
  • 2Маши — «Мама, Я Танцую»
  • NILETTO — «Любимка»
  • Звонкий — «Голоса»
  • Hammali & Navai — «Пустите Меня На Танцпол»
  • Jony — «Комета»
  • Zivert — «Life»
  • Loboda — «Superstar»
  • Cream Soda — «Никаких Больше Вечеринок»
  • Мари Краймбрери & Kartashow — «Золото»
  • Little Big — «Uno»
  • Billie Eilish — «Bad guy»
  • Lizzo — «Juice»
  • Maroon 5 — «Memories»
  • Tisto, Mabel — «God Is A Dancer»
  • DJ Snake, J. Balvin, Tyga — «Loco Contigo»
  • Taylor Swift — «You Need To Calm Down»
  • Kygo & Rita Ora — «Carry On»
  • OneRepublic — «Wanted»

Еще один совет — делать ставку на быстрые и задорные треки. Новогодние дискотеки по-особенному энергичные, как техно вечеринки, поэтому в разгар тусовки медленные композиции будут неуместны.

«Если чувствуешь, что народ устал, это можно увидеть по их лицам или пустому танцполу, то пора включать медляк», — советует Aivelo. По его словам, можно ставить до трех медленных композиций подряд. За одну песню можно не «наобниматься», а более трех — уже неприлично долго.

Тема: Новогодние инструкции
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