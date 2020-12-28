Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист

Новогодний плейлист должен создать атмосферу и уметь меняться вслед за меняющимся градусом вечеринки. Диджеи дали несколько советов, как подобрать композиции, чтобы не утомлять, удерживать настроение и поднимать гостей с диванов в течение всего праздника.
Вспомнить новогодние песни
Музыканты ежегодно выпускают к главному зимнему празднику новые песни про звон бокалов, снежинки, мандарины и другие атрибуты Нового года. Обычно песням нужно прижиться или стать хитом, чтобы слушатели прочувствовали их атмосферу, и реагировали, заслышав знакомые ноты.
Поэтому в новогодний плейлист лучше включать проверенные композиции. В первую очередь стоит взять в музыкальную подборку те песни, которые сразу придут в голову, советует DJ Aivelo (Илья Никулин). Тогда они точно будут всем известны, понятны и любимы.
Уже традиционными новогодними хитами стали:
- Дискотека Авария — «Новогодняя»
- ABBA — «Happy New Year»
- Потап и Настя — «Новый год»
- Garou — «Happy Christmas»
- Фабрика звезд-3 — «С новым годом, мама! С Новым годом, папа!»
- Mario — «Someday At Christmas»
- Анита Цой — «Новогодние игрушки»
Разбавить новогоднее «старье» можно современными треками. В этом году вышли танцевальные и спокойные композиции. Например, «Новогодняя» у Елены Темниковой, которая задает романтичное и семейное настроение, и одноименная композиция Марины Федункив в стиле треков Верки Сердючки — драйвовая и танцевальная.
Компоновать новинки и хиты
Новогодний плейлист не должен состоять только из зимних песен. Его стоит разбавить популярными песнями нынешнего года и любимыми композициями предыдущих лет.
Вообще треклист должен включать максимальное разнообразие песен, считает диджей Дмитрий Сигида. «Ориентируйтесь на то, что нравится компании, на что она реагирует», — советует он.
Для разновозрастной компании или вечеринки, где собрались люди одного поколения, лучше всего подойдет музыка в стиле поп. В зависимости от предпочтений гостей стоит включить в подборку русские и зарубежные треки. Например, такие:
- Rompasso — «Ignis»
- Дима Билан — «Химия»
- Клава Кока feat Niletto — «Краш»
- Trevor Daniel — «Falling»
- SAINt JHN — «Roses»
- Artik & Asti — «Девочка танцуй»
- Артём Качер — «Твой первый»
- Bastard! — «F..k that»
- Jony — «Мир сошёл с ума»
- Filatov & Karas — «Чилить»
- Max Oazo, Cami — «Supergirl»
- FILV, Edmofo — «Clandestina»
- Егор Крид — «Сердцеедка»
- Артур Пирожков — «Алкоголичка»
- Gaullin — «Moonlight»
- Dj Smash feat Poёt — «Беги»
Прицел на повышение градуса
Условно вечеринку можно поделить на два этапа: начало празднования и разгар вечеринки, куда входит танцевальная часть.
«Когда приходит время танцев, тогда в ход идут все козыри, то есть хиты», — объяснил DJ Aivelo. Здесь должны звучать легко узнаваемые и танцевальные треки:
- Zivert — «Credo»
- Тима Белорусских — «Незабудка»
- 2Маши — «Мама, Я Танцую»
- NILETTO — «Любимка»
- Звонкий — «Голоса»
- Hammali & Navai — «Пустите Меня На Танцпол»
- Jony — «Комета»
- Zivert — «Life»
- Loboda — «Superstar»
- Cream Soda — «Никаких Больше Вечеринок»
- Мари Краймбрери & Kartashow — «Золото»
- Little Big — «Uno»
- Billie Eilish — «Bad guy»
- Lizzo — «Juice»
- Maroon 5 — «Memories»
- Tisto, Mabel — «God Is A Dancer»
- DJ Snake, J. Balvin, Tyga — «Loco Contigo»
- Taylor Swift — «You Need To Calm Down»
- Kygo & Rita Ora — «Carry On»
- OneRepublic — «Wanted»
Еще один совет — делать ставку на быстрые и задорные треки. Новогодние дискотеки по-особенному энергичные, как техно вечеринки, поэтому в разгар тусовки медленные композиции будут неуместны.
«Если чувствуешь, что народ устал, это можно увидеть по их лицам или пустому танцполу, то пора включать медляк», — советует Aivelo. По его словам, можно ставить до трех медленных композиций подряд. За одну песню можно не «наобниматься», а более трех — уже неприлично долго.