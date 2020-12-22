Новый вид бабочек нашли на Алтае

Новый вид бабочек обнаружили на территории Республики Алтай и Алтайского края Вид назван по имени верховного божества алтайской мифологии – демиурга Ульгеня, сообщает Алтайский госуниверситет.

Статью с описанием нового для науки вида бабочек, найденного на территории Большого Алтая, а именно Алтайского края, Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области, опубликовал новозеландский журнал Zootaxa, самое авторитетное в мире издание в области зоологической систематики.

Выяснилось, что алтайские экземпляры представляют весьма удаленную линию от близких видов, распространенных в Европе. Новый вид представляет собой небольшую темную бабочку, летающую ночью, чьи гусеницы развиваются на диких луках.

Новый вид относится к семейству древоточцев (Cossidae) и назван Dyspessa ulgen по имени верховного божества алтайской мифологии – демиурга Ульгеня.

Экземпляры нового вида собраны в Локтевском районе Алтайского края, Кош-Агачском районе Республики Алтай и нескольких пунктах Восточного Казахстана.

«Фауна древоточцев в фауне России очень бедна – их всего 38 видов, поэтому находка нового вида из этой преимущественно тропической группы представляет большой интерес», – пояснил профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Роман Викторович Яковлев.