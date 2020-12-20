Автобус въехал в дерево в Красноярске, погиб водитель

Пассажирский автобус 63-го маршрута в Красноярске врезался в дерево рядом с Перинатальным центром. В результате погиб водитель, еще три пассажира пострадали, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла днем в субботу. «Водителю стало плохо за рулем. Позже он скончался в машине скорой помощи. Мужчине было 53 года», — уточнили в ГИБДД. По словам очевидцев, водитель оказался заблокирован в кабине — пришлось вызывать сотрудников МЧС.

По данным полиции, за медицинской помощью обратились три пассажира. В момент ДТП в автобусе находились четыре пассажира и кондуктор, сказали в ГИБДД.