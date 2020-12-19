Как поиграть в крутую игру на слабом компьютере

Современные компьютерные игры требуют топового железа — мощного процессора и дорогой видеокарты. Однако большинство игроков не обновляют начинку своего компьютера раз в два-три года, это слишком дорого. Но даже в этом случае есть способ поиграть в самые требовательные игры — с помощью облачного сервиса GFN.RU.

Сервис запускает игру на максимальных настройках графики на удаленном сервере, после чего картинка транслируется на компьютер пользователя. Так как дата-центр GFN.RU для жителей Сибири находится в Екатеринбурге, задержка сигнала практически незаметна.

GFN.RU поддерживает работу с крупнейшими игровыми площадками Steam, Epic Games, Battle.net и Uplay. Таким образом, пользователю доступны практически все громкие новинки — Cyberpunk 2077, Control, Shadow of the Tomb Raider, Метро: Исход, Watch Dogs: Legion.

Запустить топовые игры можно на старом ПК, ТВ-приставке или даже смартфоне с Android OS или iOS. Облачный сервис — единственная возможность поиграть с технологиями трассировки лучей и другими модными графическими «примочками» без дорогостоящего апгрейда компьютера.

Выгоднее всего подключить сервис GFN.RU на тарифе «Игровой» от Ростелекома — такая опция будет стоить всего 490 рублей в месяц, тогда как для пользователей других тарифов ежемесячная абонентская плата составит 990 рублей. После этого управлять опцией можно в едином личном кабинете абонента Ростелекома, достаточно будет авторизоваться в GFN.RU.

Сейчас для абонентов ПАО «Ростелеком» есть уникальная возможность бесплатно получить месяц пользования сервисом GFN.RU. Специальный подарочный промокод можно заработать в новогодней онлайн-игре на Sibnet.ru, отвечая на вопросы и собирая игровые баллы.