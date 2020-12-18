Концертный зал оштрафовали за шоу Zivert в Красноярске

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей «Гранд холл» в Красноярске за нарушения санитарного законодательства на концерте певицы Zivert, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

4 декабря прошел концерт Юлии Zivert в «Гранд Холл Сибирь» в Красноярске. Организаторы обещали соблюсти все необходимые антиковидные меры, но судя по видеозаписям с мероприятия, дистанцию зрители почти не соблюдали.

«Гранд холл» назначили штраф 200 тысяч рублей за проведение концерта певицы Zivert с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Zivert вошла в топ-5 популярных исполнителей России по версии газеты «Культура». Широкую популярность получила в конце 2018 года после выхода трека «Life».