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Как смотреть Wink без банковской карты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Как правило, онлайн-кинотеатры, если дарят месяц-два просмотра или позволяют подключать подписки с пробным бесплатным периодом, требуют привязки банковской карты. И некоторые пользователи вспоминают, что хотели отвязать карту, уже после первого списания денег. Кинотеатр Wink позволяет смотреть фильмы и телеканалы, зарегистрировавшись только с номером телефона.

Видеосервис Wink — проект Ростелекома, созданный на OTT-платформе, которая работает без прямой связки с провайдером. Это значит, что пользоваться им могут все интернет-пользователи с любым провайдером.

Есть и преимущества провайдера-разработчика. Например, обязательная бесплатная трансляция 20 федеральных ТВ-каналов. При этом «Винк» работает через приложения для смартфонов, телевизоров и приставок и в веб-версии для просмотра на ПК.

Чтобы смотреть Wink, достаточно зарегистрироваться в сервисе по номеру телефона. Если не хватает бесплатных каналов и фильмотеки, можно подключать подписки или брать фильмы в аренду. Платные подписки, покупки и аренда потребуют указания банковской карты. Но подарочные подписки можно активировать просто по промокоду.

Как работает промокод

Такие промокоды Ростелеком периодически дарит в рамках различных акций. Сейчас промокод на пакет «Новогодний» (более 100 ТВ-каналов и 40 тысяч фильмов) можно получить в новогодней онлайн-игре на Sibnet.ru.

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