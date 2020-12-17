Родители дошкольников получат новогоднюю выплату

Всем российским семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году, сообщил президент Владимир Путин в финале большой ежегодной пресс-конференции.

«Посоветовался с правительством, с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей», — сказал Путин.

Он напомнил, что в ходе пресс-конференции неоднократно звучал вопрос о том, планируют ли власти поддержки семей с детьми. Новогодняя выплата станет дополнительной формой поддержки граждан во время пандемии коронавируса.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, на 1 января 2021 года в стране будет порядка 12 миллионов детей младше семи лет. Таким образом, государству потребуется на выплаты порядка 60 миллиардов рублей.