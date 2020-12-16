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Дима Билан запел по-новому в альбоме «Вторая жизнь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bilanofficial, instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан выпустил альбом «Вторая жизнь». Туда вошли 12 треков среди которых есть каверы на свои песни и композиции других исполнителей.

Альбом «Вторая жизнь» стал вторым по счету альбом Билана за 2020 год. Ранее он выпустил «Перезагрузку», куда вошли свежих 16 треков. В новом альбоме певец решил удивить поклонников.

«Есть произведения, в которых узнать меня достаточно сложно — и это все поиски новых горизонтов, чтобы не быть скучным самому себе, чтобы петлять следы, чтобы Вам было интереснее», — написал Билан в Instagram.

Во «Второй жизни» помимо своих треков, Билан исполнил песню «Трава у дома» группы «Земляне», «Why» c Ivanna, «Didn't Say Hi» с George Fetcher и SAMALI. Также его хит «Невозможное возможно» получил продолжение. 


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