Дима Билан запел по-новому в альбоме «Вторая жизнь»

Певец Дима Билан выпустил альбом «Вторая жизнь». Туда вошли 12 треков среди которых есть каверы на свои песни и композиции других исполнителей.

Альбом «Вторая жизнь» стал вторым по счету альбом Билана за 2020 год. Ранее он выпустил «Перезагрузку», куда вошли свежих 16 треков. В новом альбоме певец решил удивить поклонников.

«Есть произведения, в которых узнать меня достаточно сложно — и это все поиски новых горизонтов, чтобы не быть скучным самому себе, чтобы петлять следы, чтобы Вам было интереснее», — написал Билан в Instagram.

Во «Второй жизни» помимо своих треков, Билан исполнил песню «Трава у дома» группы «Земляне», «Why» c Ivanna, «Didn't Say Hi» с George Fetcher и SAMALI. Также его хит «Невозможное возможно» получил продолжение.