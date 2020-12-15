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Илон Маск оценил Cyberpunk 2077

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Изобретатель и миллиардер Илон Маск оценил игру Cyberpunk 2077, которую эксперты ранее называли самой ожидаемой в 2020 году. По словам предпринимателя, ему понравилось творение студии CD Projekt RED, однако стартовые квесты показались затянутыми.

«Вполне неплохая. Выбрал кочевника — начало довольно медленное, но потом набирает обороты. Кажется, в эти выходные все пользователи Steam играли в Cyberpunk 2077», — написал Маск в своем Twitter.

Илон Маск — активный геймер. В списке его любимых игр сразу несколько громких франшиз — Fallout, Mass Effect, Deus Ex, BioShock. Известно, что из всех платформ миллиардер предпочитает играть на персональном компьютере.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря. Пользователи раскритиковали громкую премьеру за огромное количество багов. Кроме этого, на консолях предыдущего поколения проект удивил низкой оптимизацией и некачественной картинкой.

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