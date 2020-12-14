Спасатели в Бурятии предупредили туристов об опасности схода лавин

Сотрудники МЧС в Бурятии предупредили любителей горных зимних маршрутов о лавиноопасности в двух районах Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

На протяжении декабря опасность схода лавин будет велика в двух районах Бурятии — Северо-Байкальском и Муйском. Рельеф в республике способствует образованию и сходу снежных лавин. Опасность в горах сохраняется практически круглый год. Угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова — с октября по май.

В прошедшую субботу существовала большая вероятность схода лавин по Северо-Байкальскому району республики. Спасатели просят туристов не пренебрегать предупреждениями специалистов, соблюдать меры безопасности, воздержаться от выходов на горные маршруты.

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Лавина — тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Обычно сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

На устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.