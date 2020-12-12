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Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Автомобиль Kia Rio на дороге возле Томска выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В субботу около 10.00 по местному времени (6.00 мск) 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем KIA RIO, двигаясь со стороны Томска, не справилась с управлением и машина выехала на полосу встречного движения.

На встречной полосе легковушка врезалась в большегрузный автомобиль Scania. В результате происшествия, водитель и два пассажира легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Легковушка врезалась в фуру в Томской области
Фото: © ГУ МВД по Томской области
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