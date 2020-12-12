Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области

Автомобиль Kia Rio на дороге возле Томска выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В субботу около 10.00 по местному времени (6.00 мск) 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем KIA RIO, двигаясь со стороны Томска, не справилась с управлением и машина выехала на полосу встречного движения.

На встречной полосе легковушка врезалась в большегрузный автомобиль Scania. В результате происшествия, водитель и два пассажира легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.