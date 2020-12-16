Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно

Книголюбы окончательно оценили преимущества онлайн-библиотек. Выбор литературы огромен, здесь бывают скидки или акции, когда книгу можно получить бесплатно. Платить онлайн без похода в магазин удобнее, а начать чтение можно сразу после приобретения. Как работают электронные библиотеки и в чем особенности совместного проекта «Литрес» и Ростелекома?

«Книги» — довольно молодой сервис Ростелекома, запущенный совместно с «ЛитРес». Здесь доступны 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг — современная литература и классика, развивающие книги, детская литература, книги на иностранных языках.

Регистрация на «Ростелеком Книги»

Доступ к бесплатным книгам настраивается через личный кабинет абонента Ростелекома. В меню ЛК выбрать раздел «Домашний интернет», затем «Доступные опции». На экране появится перечень опций, в том числе «Книги ЛитРес». Нужно подать заявку на подключении услуги.

После одобрения в личном кабинете в разделе «Мои опции» появится ссылка для перехода на «ЛитРес» и логин пользователя.

Нужно перейти на сайт «ЛитРес», ввести логин и придуманный при регистрации пароль. После авторизации можно будет выбирать книги бесплатно во время промо-периода. Он длится 14 дней. В это же время можно покупать книги из общей библиотеки «ЛитРес» со скидкой в 20%.

Один аккаунт для пяти человек

Пользоваться библиотекой можно и со смартфона. Для этого нужно установить приложение «Читай!» на iOS или Android. В приложении можно делать заметки и закладки, выбирать фон и размер шрифта.

«ЛитРес» позволяет читать книги с одного аккаунта на пяти разных устройствах: смартфонах, ПК, планшетах, электронных книгах. Поэтому пользоваться доступом можно всей семьей или компанией единомышленников.

Для детей «Ростелеком книги» собрал сотни книг. Здесь есть сказки для самых маленьких, и книги волшебные истории для тех, кто постарше. Например «Коралина в стране кошмаров» Нилла Геймана.

Для взрослых выбор шире — это зарубежная и русская классика, современная проза, книги по психологии, экономике, саморазвитию. Для любителей космических путешествий — коллекция фантастика, а тех, кого увлекают миры с эльфами и драконами — фэнтэзи.

В новогодней онлайн-игре в подарок от Ростелекома можно получить подписку «Премиум». Для этого достаточно заработать 50 баллов за правильный ответ на вопрос о литературе или по другой теме, и обменять их на подписку.

Тарифы от «Базового» до «Все включено»

Оплачивать книги в сервисе можно с помощью банковской карты, привязав ее в аккаунте «ЛитРес».

Стоимость подписки «Базовая» — 229 рублей в месяц. По этой подписке доступно 135 тысяч электронных книг.

Тариф «Премиум» гарантирует читателю коллекцию из 180 тысяч электронных книг. Стоимость подписки — 399 рублей в месяц.

Подписка «Аудио» — это 26 тысяч аудиопроизведений. Стоимость — 456 рублей.

Тариф «Все включено» — это 180 тысяч электронных книг и 40 тысяч аудиокниг. Его стоимость — 549 рублей.

Оплачивать подписки можно бонусами «Спасибо» от Сбербанка.