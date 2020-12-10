Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть

Следственный комитет по Бурятии проверяет обстоятельства смерти монтажника окон, упавшего с шестого этажа. Молодой человек умер.

Во вторник в республиканскую больницу привезли молодого человека, упавшего с высоты. Врачи диагностировали травмы головы, тела и конечностей. Медики старались спасти мужчину, но им не удалось.

Следователи выяснили, что молодой человек работал у одного из предпринимателей монтажником окон по договору подряда. Во вторник их бригада вышла на работу в новостройке по улице Смолина в Улан-Удэ.

Молодой человек в одиночку монтировал откосы окон на шестом этаже, пока его напарник внизу готовил новую партию. При креплении очередного изделия мужчина выпал из окна на асфальт, но остался жив. Ему немедленно вызвали скорую помощь, в больнице он умер.

СУ СК России по Бурятии начало проверку. Следователи изъяли у работодателя журналы о проведении инструктажей по технике безопасности, на месте происшествия осмотрели средства защиты работников. Данные сопоставят с выводами специалистов о соблюдении правил техники безопасности, после чего следователи примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.