Новосибирцы останутся без метро в новогоднюю ночь

Новосибирский метрополитен отказался в этом году от продления времени работы в новогоднюю ночь, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

В прошлом году метрополитен в новогоднюю ночь работал на три часа дольше обычного. Новосибирцы могли уехать ночью с главной площади города, где проходили праздничные мероприятия.

«В условиях режима повышенной готовности и эпидемиологической ситуации мы не планируем никаких массовых мероприятий. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось», — сказал Локоть.