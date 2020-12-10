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Новосибирцы останутся без метро в новогоднюю ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен отказался в этом году от продления времени работы в новогоднюю ночь, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.

В прошлом году метрополитен  в новогоднюю ночь работал на три часа дольше обычного. Новосибирцы могли уехать ночью с главной площади города, где проходили праздничные мероприятия.

«В условиях режима повышенной готовности и эпидемиологической ситуации мы не планируем никаких массовых мероприятий. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось», — сказал Локоть.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство