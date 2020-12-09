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Напавший на первоклассницу в омском подъезде отправится лечиться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Омска, подозреваемый в сексуальном насилии над шестилетней девочкой, признан невменяемым, сообщило в среду СУ СКР по Омской области.

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По данным следствия, в июле этого года 29-летний омич в подъезде многоэтажки напал на шестилетнюю школьницу и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

После преступления местного жителя арестовали, но психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый невменяем. Уголовное дело направили в суд, чтобы тот назначил омичу принудительное лечение.

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