Напавший на первоклассницу в омском подъезде отправится лечиться

Житель Омска, подозреваемый в сексуальном насилии над шестилетней девочкой, признан невменяемым, сообщило в среду СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, в июле этого года 29-летний омич в подъезде многоэтажки напал на шестилетнюю школьницу и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

После преступления местного жителя арестовали, но психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый невменяем. Уголовное дело направили в суд, чтобы тот назначил омичу принудительное лечение.