«Томского маньяка» признали вменяемым

Валентин Березницкий, подозреваемый в серии изнасилований в Стрежевом Томской области, прошел психолого-психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым, сообщила Sibnet.ru в четверг старший помощник руководителя СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

По словам представителя следствия, сейчас Березницкий знакомится с материалами уголовного дела, возможно, что уже в этом году начнется суд. «Экспертизу прошел, признан вменяемым», – сказала Лебедева.

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Березницкого задержали в 2019 году по подозрению в серии изнасилований в городе Стрежевом Томской области. Подозреваемый раньше служил в уголовном розыске.

Нападения на женщин в Стрежевом начались в 2004 году и продолжались в течение 15 лет. Насильник не попадал в объективы камер наблюдения, никто из жертв не видел его лица. Установить подозреваемого удалось по совпадению ДНК.