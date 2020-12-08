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Умер основатель ансамбля скрипачей НГТУ Михаил Блам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Основатель и художественный руководитель Ансамбля скрипачей НГТУ НЭТИ, заслуженный работник культуры РФ, альтист Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии Михаил Блам умер в понедельник, 7 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

Михаил Блам основал ансамбль в 1970 году. С тех пор был его бессменным руководителем. Основная работа музыканта — альтист Новосибирского симфонического оркестра.

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«Ушла эпоха, ушла легенда! Ваш труд и вдохновение навсегда останутся с нами», — сообщила пресс-служба вуза.

Коллектив Центра культуры, ректорат вуза, многочисленные поклонники ансамбля выразили соболезнования родным и близким Михаил Семеновича Блама. 

С 2007 года Блам, вместе с женой Натальей, два раза в неделю работали в большом зале вокзала Новосибирск-главный, исполняя для гостей и жителей города классическую музыку, хиты военных лет и популярные композиции. 

Семейная чета Бламов считается основоположниками традиции профессионального исполнения музыкальных композиций на вокзале в современной России. Только через несколько лет их опыт переняли в других городах страны.

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