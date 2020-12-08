Роспотребнадзор рассказал, как выбрать консервы на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора Томской области дали рекомендации, как правильно выбрать рыбные консервы к Новому году.
«Самое главное при выборе – осмотреть банку, изучить этикетку и разобраться в маркировке, выбитой или напечатанной на крышке, ведь рыбные консервы упаковываются в металлическую тару, что делает невозможным оценить визуально содержимое банки», – говорится в сообщении.
Не стоит покупать банки пробитые, с черными пятнами, ржавчиной, с нарушением целостности, а также если они издают хлопок при нажатии на одну сторону. Кроме того, лучше пройти мимо «бомбажных» банок – со вздутыми донышками и крышками, не принимающими нормального положения после надавливания на них.
На этикетке любых консервов должны быть указаны:
- наименование пищевой продукции;
- состав пищевой продукции;
- количество продукции;
- дата изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- информация об изготовителе;
- показатели пищевой ценности;
- информация о подтверждении соответствия.
Лучше покупать консервы из рыбы, которая не подвергалась предварительному замораживанию – это возможно, только если производство расположено на плавбазе или рядом с морем. Если товар произведён из замороженного сырья, то на упаковке должна быть пометка об этом.
Идеальны, по информации Роспотребнадзора, консервы, в которых только рыба, соль и специи. Перед покупкой можно потрясти банку: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы.