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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать консервы на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SpecialAdviser / CC BY-SA 3.0

Специалисты Роспотребнадзора Томской области дали рекомендации, как правильно выбрать рыбные консервы к Новому году.

«Самое главное при выборе – осмотреть банку, изучить этикетку и разобраться в маркировке, выбитой или напечатанной на крышке, ведь рыбные консервы упаковываются в металлическую тару, что делает невозможным оценить визуально содержимое банки», – говорится в сообщении.

Не стоит покупать банки пробитые, с черными пятнами, ржавчиной, с нарушением целостности, а также если они издают хлопок при нажатии на одну сторону. Кроме того, лучше пройти мимо «бомбажных» банок – со вздутыми донышками и крышками, не принимающими нормального положения после надавливания на них.

На этикетке любых консервов должны быть указаны:

  • наименование пищевой продукции;
  • состав пищевой продукции;
  • количество продукции;
  • дата изготовления;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • информация об изготовителе;
  • показатели пищевой ценности;
  • информация о подтверждении соответствия.

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Лучше покупать консервы из рыбы, которая не подвергалась предварительному замораживанию – это возможно, только если производство расположено на плавбазе или рядом с морем. Если товар произведён из замороженного сырья, то на упаковке должна быть пометка об этом.

Идеальны, по информации Роспотребнадзора, консервы, в которых только рыба, соль и специи. Перед покупкой можно потрясти банку: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы.

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Топ комментариев

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

bars53

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лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....