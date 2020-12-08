Роспотребнадзор рассказал, как выбрать консервы на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора Томской области дали рекомендации, как правильно выбрать рыбные консервы к Новому году.

«Самое главное при выборе – осмотреть банку, изучить этикетку и разобраться в маркировке, выбитой или напечатанной на крышке, ведь рыбные консервы упаковываются в металлическую тару, что делает невозможным оценить визуально содержимое банки», – говорится в сообщении.

Не стоит покупать банки пробитые, с черными пятнами, ржавчиной, с нарушением целостности, а также если они издают хлопок при нажатии на одну сторону. Кроме того, лучше пройти мимо «бомбажных» банок – со вздутыми донышками и крышками, не принимающими нормального положения после надавливания на них.

На этикетке любых консервов должны быть указаны:

наименование пищевой продукции;

состав пищевой продукции;

количество продукции;

дата изготовления;

срок годности;

условия хранения;

информация об изготовителе;

показатели пищевой ценности;

информация о подтверждении соответствия.

Лучше покупать консервы из рыбы, которая не подвергалась предварительному замораживанию – это возможно, только если производство расположено на плавбазе или рядом с морем. Если товар произведён из замороженного сырья, то на упаковке должна быть пометка об этом.

Идеальны, по информации Роспотребнадзора, консервы, в которых только рыба, соль и специи. Перед покупкой можно потрясти банку: чем больше в ней заливки, тем меньше рыбы.