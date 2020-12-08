Фотограф показал красноярский Север с высоты птичьего полета

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал потрясающие снимки Эвенкии с высоты птичьего полета.

«Красноярский край является вторым по площади субъектом России, уступая лишь Якутии. Почти треть этого региона занимает загадочная Эвенкия, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита», —описал в Instagram место съемки фотограф.

Всесезонная связь Эвенкии с большой землей доступна только по воздуху. В сезон навигации добраться до эвенкийских поселков можно ещё и по воде, но такое путешествие может занимать до 10 дней.



Столица Эвенкии — поселок Тура с чуть более пятитысячным населением, имеет два аэропорта, из которых совершаются грузовые, пассажирские и санитарные рейсы в отдаленные поселки района, а также в Красноярск.