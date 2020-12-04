Блогер Ваша Маруся выпустила клип на дебютный трек «Танцевать вот так»

Клип на песню «Танцевать вот так» блогера Маруси за сутки собрал полмиллиона просмотров и закрепился на восьмом месте раздела «В тренде» на YouTube.

«Это хоть и не такие масштабные съемки, однако, мы снимали это два дня и вышло просто (огонь)», — написала девушка в Instagram.

Блогер и певица Ваша Маруся — участница Dream Team House (дом, где живут блогеры и тик-токеры). К продвижению трека «Танцевать вот так» Маруся привлекала других блогеров, в числе которых Даня Милохин, получивший в 2020 году премию GQ «Человек года» в номинации открытие года.