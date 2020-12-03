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Сервис «Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Ротселеком.Лицей» открыл новый бесплатный раздел «Учебник». В нем собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов.

В новом разделе сервиса «Лицей» есть обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.

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В дополнение к школьной программе появилась теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности.

«Лицей» — образовательная онлайн-платформа Ростелекома. Она объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработали преподаватели из ведущих вузов России.

К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика.

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