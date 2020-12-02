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Сервис «Лицей» набирает популярность в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьники в Красноярском крае активно используют сервис «Лицей» от Ростелекома, как замену домашнему репетитору. За год сервисом воспользовались более 1,2 тысячи человек в регионе.

Пиковые нагрузки наблюдались в мае — в период подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Второй пришелся на сентябрь и октябрь. 

С начала нового учебного года абонентская база пользователей портала увеличилась на 62%. Это обусловлено массовым переходом школ на дистанционное обучение.

«Дистанционное обучение в условиях пандемии стало нелегким испытанием. В этой ситуации сервис "Лицей" для многих стал альтернативой домашним репетиторам», — сказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

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Среди самых популярных занятий  — предметы школьной программы и развивающие курсы: «Демоверсия ЕГЭ по математике», «Демоверсия ЕГЭ по русскому языку ОГЭ», «Виртуальная реальность», «Робототехника», «Блокчейн».

Сервис «Лицей» разработали специально для учеников с 1 по 11 классы. Он объединяет образовательный контент по трем направлениям — «Школа», «Развитие» и «Изучение английского».

Первый раздел содержит учебную программу, разработанную по образовательным стандартам (ФГОС). Второй рассчитан на развитие памяти и логики. Третий раздел – это изучение английского с нуля. Заниматься по программе иностранного языка могут не только дети, но и взрослые.

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