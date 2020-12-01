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Ростелеком продлил акцию «Космические технологии» в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Акция «Космические технологии» продлится до 31 мая 2021 года. Абоненты, подключившие услугу «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» получат скорость до 600 Мбит в секунду.

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо подключить услугу «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». После этого у абонента появится возможность получить скорость интернета до 600 Мбит в секунду.

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Чтобы провайдер смог обеспечить нужную скорость, абоненту необходимо проверить оборудование. 

Скорость до 600 Мбит в секунду возможна только при подключении по кабельному соединению компьютеров, ноутбуков с сетевой картой 1 Гбит и соответствующие скоростные характеристики. Wi-Fi также не сможет обеспечить заявленную скорость.

Акция «Космические технологии» предлагает абонентам еще ряд приятных бонусов — подключение телеканалов тарифа «Трансформер». Это коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов, 150 базовых телеканалов.

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