Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6

Выдача сертификатов нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 официально стартовала 16 сентября 2019 года, однако производители лишь недавно выпустили устройства с поддержкой этой технологии на массовый рынок. Какие преимущества у Wi-Fi шестого поколения и стоит ли за него переплачивать?

Wi-Fi 6 или 802.11ax — новейшая версия стандарта для беспроводной передачи данных, которая представляет собой модификацию предыдущих пяти стандартов (первый был представлен в 1997 году). Технологию разработали специалисты международного Института инженеров электротехники и электроники.

Почему быстрый Wi-Fi переименовали



Раньше названия версий Wi-Fi были другими и отличались только буквами в обозначении стандарта IEEE 802.11. Однако организация Wi-Fi Alliance, отвечающая за нормы беспроводной связи, отказалась от сложных названий. Теперь представленный в 2009 году стандарт 802.11n именуется Wi-Fi 4, а стандарт 2014 года 802.11ac — Wi-Fi 5.

Планируется, что новые устройства будут показывать номер поколения стандарта в значке соединения в статусной строке. Таким образом, пользователь сможет сразу определить, что гаджет вынужденно использует «медленный» интернет, например, из-за устаревшей модели роутера.

Как выросла скорость интернета



Главное отличие поколений Wi-Fi между собой — пропускная способность. Для Wi-Fi 6 предельная цифра составляет примерно 10 Гбит в секунду. Фактически, пользователь сможет скачивать фильм в разрешении HD буквально за мгновение. Однако на сегодня сетей с такой пропускной способностью просто нет, это задел на будущее.

Отличия шестой версии вайфая и Wi-Fi 5 значимы: новый стандарт увеличивает скорость беспроводного интернета примерно на 40% для одного устройства. Прирост достигается благодаря эффективному сжатию информации — новый стандарт поддерживает 10-битное кодирование информации, тогда как предыдущие работают с 8-битным кодированием. Новый стандарт действует сразу в двух диапазонах — 5 ГГц и 2,4 ГГц.

Почему настроить Wi-Fi 6 проще



Wi-Fi 6 поддерживает до восьми каналов, что упрощает его настройку. Стандарт позволяет подключить к одному роутеру до 74 гаджетов, все они смогут получать данные параллельно. Кроме этого, пакеты данных теперь будут «подписаны» с помощью функции BSS Coloring, что избавит пользователя от помех соседского роутера.

Технология также уменьшает потребление энергии. Функция Target Wake Time определяет время, когда гаджет бездействует, а когда работает. Если устройство не передает данные, его подключение Wi-Fi «засыпает», что экономит заряд батареи и уменьшает загруженность сети. В результате смартфоны смогут работать дольше.

Какие устройства поддерживают Wi-Fi 6



Первые продукты с поддержкой нового стандарта появились на российском рынке в начале 2020 года и были дорогим удовольствием. Сейчас цена постепенно снижается, появляются варианты для массового потребителя. Эксперты считают, что покупка роутера или ноутбука с поддержкой Wi-Fi 6 в конце 2020 года — разумная инвестиция.

На сегодня почти все флагманские смартфоны, планшеты и ноутбуки уже поддерживают «шестерку». Например, поддержкой Wi-Fi 6 могут похвастаться смартфоны iPhone одиннадцатой серии, а также последняя линейка Samsung Galaxy. Выпущенные в 2020 году роутеры также поддерживают Wi-Fi 6.