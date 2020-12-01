Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, поскольку эту инициативу поддерживает более 85% граждан.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — цитирует РИА Новости письмо Хамзаева, направленное главам всех регионов.

Он напомнил, что в прошлом году инициативу поддержали 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области. Хамзаев также привел результаты соцопросов, согласно которым 85% опрошенных считают, что 31 декабря должен быть выходным.

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Такой производственный календарь утвердило правительство страны. Последний день 2020 года будет рабочим.