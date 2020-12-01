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Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, поскольку эту инициативу поддерживает более 85% граждан.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — цитирует РИА Новости письмо Хамзаева, направленное главам всех регионов.

Он напомнил, что в прошлом году инициативу поддержали 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области. Хамзаев также привел результаты соцопросов, согласно которым 85% опрошенных считают, что 31 декабря должен быть выходным.

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Такой производственный календарь утвердило правительство страны. Последний день 2020 года будет рабочим.

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