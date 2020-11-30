Ростелеком предупредил об отключении двух каналов

Ростелеком отключил вещание телеканалов «Нано HD» и «Сиеста HD» с понедельника. Абонентам Интерактивного ТВ и пользователям Wink доступны другие развлекательные и научно-популярные телеканалы.

Телеканал «Нано HD» рассказывает о технологиях. Он посвящен современным научным разработкам, работе машин, роботостроению, строительство, медицине. Пользователям Wink и абонентам Интерактивного ТВ доступны другие научно-популярные ТВ-каналы.

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Например, канал «Наука» расскажет о достижениях российской и мировой науки. Расскажет о том, как «работают» силы природа, о необычных экспериментах. Телеканал Galaxy посвящен фактам о космосе и исследованию космического пространства.

Телеканал «Сиеста HD» предлагал зрителю латиноамериканские мелодраматические сериалы. Пользователям Wink сейчас доступен канал «Сериал UHD». Там можно увидеть самые популярные сериалы последних лет. Например, «Рассказ служанки», «Викинги», «Табу».