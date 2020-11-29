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Число сдаваемых предметов на ОГЭ сократят до трех

Источник:
ТАСС
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Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех — два обязательных, один по выбору. Отменять экзамены для 9-х классов пока не планируется, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ проводит консультации, тема также обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. «Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех - два обязательных и один по выбору», — приводит ТАСС слова Музаева.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки. Согласно новому расписанию, оно пройдет 5 апреля 2021 года, дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 22 сентября.

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Топ комментариев

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

cre

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