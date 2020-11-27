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Почти десятая часть новосибирских педагогов ушла на больничные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 8% педагогов в Новосибирской области находятся на больничных с ОРВИ и коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

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По данным на четверг, на больничных в регионе находятся более 3,3 тысячи педагогических работников образовательных организаций. Это 8% от общего числа всех педагогов системы образования.

«Большое количество работников образовательных организаций продолжают болеть, поэтому выбранные формы обучения на территории Новосибирской области позволяют держать ситуацию на контроле с учетом санитарно-эпидемиологических требований», – прокомментировал министр образования Сергей Нелюбов.

Сейчас в регионе в очном режиме работают малокомплектные и специальные коррекционные школы. В остальных ученики 1-5 и 11 классов занимаются в очном режиме, 6-10 классы учатся в дистанционном формате.

Тема: Распространение коронавируса
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