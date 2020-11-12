Массовую вакцинацию в России запланировали начать в январе 2021 года

Вакцинация препаратом «Спутник V» для всех россиян вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 года, когда объем производства вакцины будет достигать 5-6 миллионов доз в месяц, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас, когда врачей и учителей вакцинируют — это по производственному принципу вакцинация. <...> А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, [то есть вакцинация будет] по месту жительства — этот момент должен наступить у нас в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 миллионов доз [вакцины]», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 миллионов доз «Спутника V», а с апреля следующего года выпускать до 6 миллионов доз в месяц.

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» могут закончиться в мае или июне 2021 года, сообщил Гинцбург. «В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май-июнь сказал он.