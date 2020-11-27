Новосибирская компания потратит 8 млн на систему дозвонов в больницах

Резидент Академпарка и Сколково компания iVoice Technology потратит в 2020 году 8 миллионов рублей на оснащение 100 медучреждений специализированной системой голосовых помощников, которые позволят людям быстро записываться к врачу, сообщил журналистам директор компании Андрей Заворин.

«В аптечные сети не дозвониться, невозможно узнать про наличие лекарств. Госпитали работают в стрессовом режиме, вызвать врача на дом и получить консультацию стало больше похоже на подвиг. Решений на рынке немного. Масштабирование контакт-центров не безгранично», — отметил Заворин.

Он отметил, что до конца года компания решила установить в 100 клиниках и социальных службах своего голосового ассистента за собственные средства, выделив на каждое учреждение до 80 тысяч рублей.

Голосовой ассистент iVoice одновременно принимает до 100 тысяч звонков и разговаривает индивидуально с каждым позвонившим человеком, заменяя целый штат сотрудников всего колл-центра. С помощью этого инструмента будет автоматически производится вызов врача на дом или запись на прием, консультации.

За установкой голосового помощника в компанию уже обратились медучреждения из Томска, Башкортостана, Барнаула.