Иркутян оставили без новогоднего фейерверка

Жители Иркутска не увидят традиционного новогоднего фейерверка и не смогут поучаствовать в конкурсе на самую красивую елку, сообщила пресс-служба администрации города.

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«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией администрация Иркутска рекомендует отменить массовые новогодние торжества численностью более 15 человек, в том числе на открытом воздухе… Кроме того, мы были вынуждены отменить праздничный фейерверк», — сообщил начальник управления культуры администрации Антон Чернышов.

Резиденция Деда Мороза в этом году в Иркутске будет работать в онлайн телестудии. Дети смогут позвонить сказочному персонажу, который поздравит их онлайн.

Для горожан также построят ледовый городок. Главную городскую площадь украсит новая иллюминация «Звездное небо».