НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Гигантскую «булочку с корицей» нашли в космосе

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Спиральная галактика UGC 12588
Фото: © NASA

Космической телескоп Hubble зафиксировал необычный на вид космический объект — спиральную галактику UGC 12588, напоминающую булочку с корицей, сообщает NASA.

«В отличие от других спиральных галактик, UGC 12588 не показывает ни полосы звезд в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Круглый, белый и неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНайдены следы черных дыр из ранних Вселенных

UGC 12588 расположена в созвездии Андромеды и классифицируется как спиральная галактика. Но в отличие от классических изображений галактик такого класса, у «булочки с корицей» рукава из звезд и газа очень тусклые, незаметные и плотно прилегают к центру.

«Самый четкий вид спиральных рукавов дают более голубые звезды, разбросанные по краям галактики, которые выделяют регионы, где, скорее всего, происходит новое звездообразование», — отметили в NASA.

Еще по теме
Россияне увидят в ночном небе МКС
NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от  Земли
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру в МКС
смотреть все
Технологии #Космос #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об угрозе девальвации национальных валют
•
Аналитик оценил возможность обвала курса доллара
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
•
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Подробности
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пожар вспыхнул в алтайской колонии
Сибирь 22.11.2020 18:45
Пациент коронавирусной больницы в Новосибирске выпал из окна
Сибирь 22.11.2020 17:52
Теплая погода установится в понедельник в Восточной Сибири
Сибирь 22.11.2020 14:48
Две овцы и двое суток: как делают валенки
Сибирь 22.11.2020 11:57
Самое популярное
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
5985
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
5948
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3200
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
3156
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об угрозе девальвации национальных валют
•
Аналитик оценил возможность обвала курса доллара
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
•
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27