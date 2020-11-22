Гигантскую «булочку с корицей» нашли в космосе

Космической телескоп Hubble зафиксировал необычный на вид космический объект — спиральную галактику UGC 12588, напоминающую булочку с корицей, сообщает NASA.

«В отличие от других спиральных галактик, UGC 12588 не показывает ни полосы звезд в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Круглый, белый и неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе», — говорится в сообщении.

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UGC 12588 расположена в созвездии Андромеды и классифицируется как спиральная галактика. Но в отличие от классических изображений галактик такого класса, у «булочки с корицей» рукава из звезд и газа очень тусклые, незаметные и плотно прилегают к центру.

«Самый четкий вид спиральных рукавов дают более голубые звезды, разбросанные по краям галактики, которые выделяют регионы, где, скорее всего, происходит новое звездообразование», — отметили в NASA.