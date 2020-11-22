Две овцы и двое суток: как делают валенки

Единственный в Новосибирске пимокат Иван Лапин показал Sibnet.ru процесс изготовления валенок, и рассказал — сколько надо овец и времени на одну пару, и почему их нельзя продавать через интернет.

Недавно в Новосибирске на Иртышской улице открылся «Дом пимоката». Его можно увидеть, если смотреть вправо, когда едешь в сторону Бердска мимо Нижней Ельцовки. Музей это или магазин, сказать сложно, даже его хозяину.

На полках в деревянном доме – сотни валенок: взрослых, детских, с подошвами, без, с вышивками, узорами.

Иван Лапин занимается изготовлением валенок уже 12 лет. У него был другой бизнес, но возникло желание изучить пимокатание. Для этого пришлось получить высшее образование по овцеводству в НГАУ и пройти курсы в Центре реабилитации незрячих в Бийске. У Лапина со зрением все в порядке, но обучиться ремеслу официально больше было негде.

«Учился у девятерых мастеров-пимокатов, которых нашел в Сибири, в живых из них уже осталось восемь. В бизнесе, предпринимательстве тебя никто не будет учить, выращивать, а здесь настолько дружно, с душой относятся к ремеслу. Если нужна помощь, любой поможет из оставшихся мастеров. Все стараются катать на совесть, чтобы не было вопросов», – говорит пимокат.

Начинал заниматься пимокатанием он в своей бане на дачном участке в Нижней Ельцовке. Десять лет принимал посетителей в тесной мастерской у себя дома, заказы развозил сам.

Землю для «Дома пимоката» выделили власти после долгих уговоров. Много лет этот участок в Нижней Ельцовке пустовал. На стройку у Лапина ушло два года и более 3 миллионов рублей.

Две овцы на пару

Лапин называет себя единственным в стране производителем валенок «полного цикла». По закону основной его вид деятельности – это животноводство. Новосибирец держит ферму в Алтайском крае, где выращивает овец. Обувь он делает из их шерсти, своими руками стирает ее, чистит, обрабатывает и валяет.

Конечно, за долгие годы у мастера появились десятки сотрудников-учеников: люди работают с ним не на постоянной основе, а на дому, по необходимости. Часто пимокат дает работу студентам, пенсионерам, инвалидам: они могут, например, перебрать шерсть. Кто-то расшивает валенки – это требует уже больших творческих способностей. А непосредственно для валяния нужна еще и физическая сила.

«Шерсть надо подготовить, это занимает до 70% времени … Полугрубых овец положено стричь дважды в году. Весенняя шерсть идет на пряжу, осенняя на валяные изделия», – рассказывает пимокат.

Осенью шерсть короче, поясняет он, из нее валять удобнее. Конечно, чтобы наладить круглогодичную продажу, материала с большой фермы все равно не хватает, шерсть нужно еще и закупать. Например, на изготовление одной пары невысоких женских валенок нужно взять шерсти примерно с двух овец.

«Нобработанная шерсть содержит до 40% грязи и жиропота. Так, на пару тапочек нужно 550 граммов в шерсти, но уже отстиранной шерсти остается около 350 граммов», – поясняет Лапин.

«В руки берешь и понимаешь»

Шерсть перебирают четыре раза. Расстилают полотно, сначала сортируют по цветам: черный, белый, серый, темно-серый. Второй раз – по длине. Еще два этапа – убрать крупный и мелкий мусор.

Потом шерсть вычесывают на шерстечесальной машине. В «Доме пимоката» стоит машина 1880 года выпуска. С тех пор и до недавнего времени она находилась в одной семье потомственных пимокатов в Черепановском районе Новосибирской области.

«Два брата, которым эта машина по наследству перешла, тоже этим занимались, но стали уже совсем старыми. Мы познакомились, и когда они увидели, что мои намерения серьезные, с удовольствием мне ее отдали», – рассказывает пимокат.

Из барабана машины выходит кудель шерсти. Дальше закладывается заготовка. На подошву по технологии нужно вдвое больше шерсти, чем на верх. Нужно взять ткань, разложить на ней шерсть, завернуть в нее форму-заготовку и катать руками.

На одном из этапов шерсть катается с помощью черенка от лопаты, на другом – с помощью специального металлического инструмента, который весит 16 килограммов. Еще на одном этапе заготовку нужно какое-то время держать в кипятке, чтобы шерсть раскрыла свои свойства.

«Шерсть всегда разная. В руки берешь ее и понимаешь, что из нее сделать. Например, вот из этой валенки я бы не стал катать. Тапочки можно», – рассуждает пимокат.

Это все разные валенки!

По его оценке, с учетом всех этапов на изготовление одной пары обуви уходит до двух суток.

Стоит обувь ручной работы от тысячи рублей за валяные тапочки до 4-5 тысяч за сложные валенки, с подошвой и декором.

«Это не промышленность, не производство, это художественно, творчески. Нет ни одной одинаковой пары, все разные, шаблонно подходить к этому просто невозможно, это будет неправда», – поясняет Лапин.

По его словам, вовлекаться в это мастерство могут только творческие люди: «Здесь нечего делать за зарплату, если у тебя все мысли о том, чтобы в восемь часов встать и уйти».

«Дом пимоката» работает без выходных с раннего утра до восьми-девяти вечера. За 12 лет работы Лапина ему не раз говорили, что реализовывать валенки лично неудобно, давно пора создать сайт, наладить продажи через соцсети, интернет-магазины. Но пимокат считает, что продавать валенки через интернет неправильно, их обязательно нужно мерить, подбирать на конкретную ногу.

«11-12 параметров надо выдержать, чтобы валенки подошли под назначение. Один говорит – мне для дома, другой – на охоту, третий – снег чистить, четвертый – на улице торговать. У пятого косточки на ногах, у шестого взъем не лезет, седьмой – 170 килограммов… Ребята, это все разные валенки», – объясняет он.

В планах Лапина построить в доме второй этаж, где будет воссоздан быт русского пимоката. Также новосибирец мечтает организовать на своем участке в Искитиме, который пока пустует, овечью ферму, где можно будет знакомить жителей региона с ремеслом.

«Моя задача – сохранить всеми возможными способами это ремесло в Сибири, попытаться возродить», – говорит пимокат.