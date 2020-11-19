Самолет на Аляске столкнулся с медведем

Самолет Boeing 737-700 Alaska Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Якутат столкнулся с бурым медведем, никто из пассажиров не пострадал, сообщила авиакомпания.

«Передняя опора шасси не задела медведей, но капитан почувствовал удар слева после того, как медведи оказались под самолетом», — приводит CNN заявление Alaska Airlines.

В самолете находилось шесть пассажиров, они и экипаж не пострадали. Один из медведей погиб, а судьбе второго не сообщается. У воздушного судна поврежден левый двигатель.

В авиакомпании подчеркнули, что подобное происходит на Аляске впервые. Перед посадкой сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу от снега и не нигде не заметили следов присутствия диких животных.

В местном министерстве транспорта отметили, что в аэропорту используются пиротехника и другие средства, чтобы животных держались подальше и не мешали работе аэропорта.