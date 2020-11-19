Руководство центра «Добрый доктор» в Барнауле обвинили в хищении

Руководство барнаульского центра «Добрый доктор» обвинили в хищении 170 миллионов рублей из Фонда ОМС региона, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» предоставило в фонд ОМС реестры счетов на оплату медицинской помощи с ложными сведениями. В них указывалось, что клиника предоставила помощь гражданам в рамках ОМС, но сама помощь не оказывалась.

Кроме того, были предоставлены подложные документы о затратах на аренду помещений, медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих возмещению из средств ФОМС. В результате центр получил от Фонда ОМС Алтайского края 170 миллионов рублей. По данным СК, это хищение.

Следователи возбудили уголовное дело о по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По ходатайству следствия три должностных лица центра «Добрый доктор» отправили в СИЗО. По месту их работы и жительства следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски.