Новогоднюю ёлку в Улан-Удэ отправят на удобрения после праздников

Подрядчики приступили к установке 25-метровой елки в городе Улан-Удэ. После праздников пушистую красавицу переработают на органические удобрения, сообщил Комитет городского хозяйства

В столице Бурятии приступили к установке новогодней елке на главной площади города. Праздничное дерево соберут 630 настоящих елок. Высота зеленой красавицы составит 27 метров. Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой елки.

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После праздников их решили не выбрасывать, а переработать с пользой для экологии. Весной после демонтажа елки деревья не поедут на мусорный полигон, как и в прошлом году, их переработают на органические удобрения и мульчу.



Мульча — это органический или неорганический измельченный материал, который используют для защиты почвы, куда высаживают садовые или огородные растения. Мульчирование позволяет почве дольше сохранять влагу, и препятствует быстрому росту сорняков.