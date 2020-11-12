Дело об убийстве рабочим начальника с завода Чкалова передали в суд

Следователь завершил расследование дела об убийстве рабочим завода имени Чкалова замначальница цеха на автобусной остановке, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, 30 октября 2019 года после завершения смены рабочий завода Чкалова дождался замначальника цеха возле проходной предприятия и пошел за ним до остановки общественного транспорта «Сад им. Дзержинского» в Новосибирске.

У остановки из-за неприязни рабочий выстрелил начальнику в голову из неустановленного самодельного огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день умер в больнице.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело будет направлено для в Дзержинский районный суд Новосибирска. За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.