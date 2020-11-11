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Бердчанина осудят за нападение на ребенка на улице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Бердска Новосибирской области, который на улице напал и пытался задушить четырехлетнюю девочку, ребенка спасла мама и прохожие, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 11 июля вечером злоумышленник возле подъезда одного из домов по улице Горького в Бердске, встретил ранее ему незнакомую четырехлетнюю девочку, гуляющую с мамой. В какой-то момент мужчина внезапно схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал сдавливать ее. Девочку  спасла мать, а также очевидцы произошедшего, которые вызвали сотрудников полиции.

Сначала было возбуждено уголовное дело  об угрозе убийством. Затем из-за общественного резонанса дело передали из полиции в следственный комитет. Мужчине предъявили обвинение по более тяжкому составу преступления, предусмотренному частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Дело направлено в суд.

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