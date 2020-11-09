Нейросеть в Томске будет выявлять рак груди

Искуственный интеллект в Томске научился анализировать маммограммы для диагностики рака груди, сообщил в понедельник департамент здравоохранения Томской области.

Процесс анализа маммограмм в Томском онкодиспансере полностью автоматизировали. Нейросеть оценивает изображения за несколько секунд, а в случае вероятной патологии врач на основе оценки системы изучает их более тщательно. Решение было принято по итогам успешного пилотного проекта совместно с лабораторией Сбербанка, стартовавшего несколько месяцев назад.

«Тест показал, что машина оценивает снимки не хуже врачей. Буквально за несколько секунд после обработки врач получает оценку снимка от системы в закодированном виде и учитывает его, как второе мнение. Ежедневно искусственный интеллект выделяет в среднем 7-8 пациенток, которых следует отправить на дополнительное обследование», – прокомментировал заведующий отделением рентгенодиагностики Томского областного онкологического диспансера Евгений Карпов.

Нейросеть развивается, планируется, что через год она достигнет уровня диагноста-профессионала. Также есть планы внедрить проект и в других регионах страны.