Обвиняемый в смерти девушки депутат ознакомится с уголовным делом

Следственный комитет в Бурятии завершил предварительное расследование уголовного дела о смертельном ДТП. Главный обвиняемый — депутат Народного Хурала (республиканский парламент) — знакомится с материалами дела, сообщило ведомство.

По данным следствия, вечером 5 января обвиняемый на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado после рыбалки возвращался в город Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 километров, он сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Девушка умерла в больнице от полученных повреждений.

Спустя несколько часов после ДТП, в полицию пришел друг депутата, который находился с ним в машине во время ДТП. Мужчина заяви, что это он был за рулем и сбил девушку. Однако следствию удалось установить, что управлял автомобилем депутат.

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Для выяснения все обстоятельств потребовалось провести более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допросить более 40 свидетелей, провести следственный эксперимент.

Сейчас следственные действия по уголовному делу завершены. Потерпевший и его представитель ознакомились с материалами уголовного дела.

Обвиняемый, находящийся под домашним арестом, и его защитники также знакомятся с материалами уголовного дела. Скоро уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.