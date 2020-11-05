Новосибирцев предупредили о штормовом ветре и метели

Спасатели предупредили новосибирцев о штормовом ветре и метелях в четверг, это может привести к аварийным ситуациям, сообщает ГУ МЧС по региону.

Днем 5 ноября в Новосибирской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильный гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, по данным Гидрометцентра.

Неблагоприятные погодные условия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. При ухудшении обстановки лучше воздержаться от поездки на дальние расстояния», — говорится в сообщении.