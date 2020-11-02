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Самый необычный памятник выберут в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Жители России выбирают самый необычный памятник в стране, на втором этапе своего претендента из десятки номинантов, серди которых очки Джона Леннона, клубника, картошка, арбуз и другие, назовут сибиряки.

Конкурс называется «скульпТУТУра». На первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру (организатор конкурса) отобрали 100 памятников и скульптур из всех регионов России.

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На втором этапе перечень разделили на 10 групп из 10 претендентов. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Если в голосовании принимают участие две скульптуры из одного региона, то они будут в одной десятке.

В каждой десятке будет выбран лучший памятник, и затем в финальном раунде будет выбран победитель. Город или населенный пункт, в котором находится памятник-победитель, организаторы вручат памятный кубок. Для каждого из участников создается виртуальная 3D-модели. Их планируется объединить в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Из их фрагментов и будет собран кубок.

Во вторую группу второго этапа вошли памятники из регионов Сибири. Это памятник тувинской письменности, памятник Ленина из Бурятии, памятник клубнике из Иркутской области, Красноярский край представляют памятник дизайнеру-полиграфисту и Мужчина с собачкой.

Хакасию представляет памятник арбузу, Кузбасс – памятник картошке, Томск – памятник лягушке-путешественнице. Из Алтайского края среди номинантов – памятник очкам Джона Ленонна, а из Республики Алтай – Пилигрим или памятник туристу.

Рассмотреть каждый памятник и его историю можно на сайте проекта, а голосование проходит в тематической группе в «ВКонтакте». Претенденты следующих этапов пока не названы, финальный раунд состоится с 29 декабря по 11 января. 

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