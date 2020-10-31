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Дырку на МКС связали с ударом извне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Причиной появления трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции может быть внешнее воздействие, признали эксперты «Роскосмоса».

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил на Землю, что трещина в модуле «Звезда» имеет «выпуклую внутрь» форму. В связи с этим экипаж станции предположил, что она появилась из-за «удара с внешней стороны», передает РИА Новости.

«Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС совместно с экипажем 64-й экспедиции продолжают изучение трещины в модуле», — пояснил представитель «Роскосмоса».

По его словам, делать окончательные выводы о причинах происхождения трещины в модуле «Звезда» преждевременно, однако версия о внешнем воздействии на модуль является одной из основных.

Небольшая утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 года. Через год ее скорость возросла в пять раз, после чего начались ее активные поиски. В октябре 2020 года экипаж с помощью чаинок обнаружил трещину в модуле «Звезда».

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