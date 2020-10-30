Выходные в Новосибирске будут снежными и слякотными

Мокрый снег, ветер и слякоть ждут новосибирцев в предстоящие дни, рассказала Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра ожидаем ночью небольшой мокрый снег. Днём также небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», – сообщила синоптик.

Ночью будет около нуля, днём в субботу – +1…+3 градусов. Днём в воскресенье и в ночь на понедельник в осадках ожидается перерыв, но потом они продолжатся. Ночами будет около нуля градусов, днём в воскресенье и понедельник – +2…+4.

«Снег подтаивать будет, но несущественно. Пока интенсивность осадков будет большая. Будет мокрый снег, слякоть, но (снежный покров), я думаю, уже не растает», – уточнила собеседница.