Программа сотрудничества «ЭФКО» с сибирскими вузами усилена НГТУ

ГК «ЭФКО» заключила соглашение о сотрудничестве с Новосибирским государственным техническим университетом. Оно предусматривает совместные проекты в сфере научных разработок, прохождение практики, а также проведение конкурса студенческих исследовательских работ.

«Построение долгосрочных партнерских связей с промышленными предприятиями России на сегодняшний день — одно из приоритетных направлений нашей работы. И то, что крупнейшее предприятие российского агропромышленного комплекса выступает инициатором построения партнерских связей — очень ценно», – прокомментировал ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Он добавил, что «ЭФКО» — системообразующее предприятие пищевой промышленности, и вуз видит перспективу работы не только в подготовке высококвалифицированных кадров, но и в совместной инновационной деятельности сотрудников «ЭФКО» и ученых НГТУ НЭТИ.

Еще в начале 2010-х годов ГК «ЭФКО» пришла к осознанию, что собственные разработки и экспертиза в инновациях — причина конкурентоспособности в бизнесе будущего. В 2013 году под Алексеевской в Белгородской области был создан инновационный центр «Бирюч». Сегодня это 12 лабораторий, два научно-технических совета с лучшими учеными страны в биотехнологиях.

В рамках заключенного соглашения учащиеся четвертых курсов бакалавриата и магистратуры НГТУ НЭТИ примут участие в конкурсе исследовательских проектов. Студентам химического, аналитического и гуманитарного направлений предложено три направления: растительное мясо, низкокалорийные жиры, а также построение корпоративной культуры. Авторы трех лучших работ по каждому из направлений получат денежные премии по 30 тысяч рублей и посетят инновационный центр «Бирюч».

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«Участие в конкурсах "ЭФКО" для студентов — это возможность проявить творческие способности в решении нестандартных задач, получить эксклюзивные знания в профессиональных областях и корпоративные гранты компании», — пояснила директора по подбору персонала ГК «ЭФКО» Наталья Яшкольдина.

Следующий этап сотрудничества в настоящее время обсуждается сторонами. Подписанное в Новосибирске соглашение — часть стратегической программы развития сотрудничества с отраслевыми вузами Сибири. Аналогичные соглашения были заключены с ведущими вузами Омска и Томска.